Manifestazione a Milano dei russi contro la guerra: "Putin è un assassino"

Il 20 agosto del 2020 è stato avvelenato Alexei Navalny, uno dei molti avversari di Vladimir Putin destinati alla morte solo per parlare e agire liberamente contro il regime. Decine di persone scomparse o uccise, centinaia di incarcerazioni per motivi politici, e ora centinaia di migliaia di morti in Ucraina, paese che voleva soltanto mantenere la propria identità e l’indipendenza.

"Ormai possiamo dire con la certezza assoluta: Putin è un assassino, un dittatore matto che semina la morte ovunque. E noi, russi liberi di tutto il mondo, scendiamo nelle piazze delle nostre città per dichiararlo a tutti", si legge in un comunicato dei russi contro la guerra in Ucraina.

"Il 20 agosto del 2023 - si legge ancora - ci raduniamo a Milano, in Piazza dei Mercanti, e aspettiamo tutti coloro che pensano come noi. Vladimir Putin è un assassino che deve pagare per tutti i suoi crimini. Vittoria all'Ucraina! Russia sarà libera!"