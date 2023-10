Il ricordo dei dissidenti dell'Urss: la "Restituzione dei Nomi" a Milano

“Restituzione dei nomi” è un evento annuale che si svolge il 29 ottobre. La prima volta si è tenuto nel 2008 a Mosca, vicino alla Pietra Soloveckij, un monumento alle vittime delle repressioni politiche situato davanti alla Lubjanka, la sede dei servizi segreti, prima sovietici e ora russi. Oggi, a 15 anni di distanza, l’iniziativa si svolge in diverse città russe e del mondo. Il 29 ottobre migliaia di persone si mettono in fila e leggono ad alta voce i nomi delle persone fucilate dalle autorità sovietiche.

Le persone che negli anni hanno partecipato a questo evento sono le più diverse: per alcuni la memoria delle repressioni sovietiche è, prima di tutto, il ricordo di una tragedia personale, per altri è un gesto di solidarietà e un’importante azione civica che dà speranza e forza, per altri ancora è un modo per sottolineare che i crimini di Stato del passato e del presente sono collegati.

Per il secondo anno, la “Restituzione dei nomi” si svolge nel contesto della guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina. L’Ucraina sta difendendo non solo la sua indipendenza ma anche dei valori assolutamente importanti per noi, innanzitutto la libertà e i diritti umani. Sullo sfondo degli stermini di massa e degli arresti è cruciale ricordare il valore di ogni singola vita.

Nel 2023 a Milano l’evento si svolgerà nel Giardino Anna Stepanovna Politkovskaja. Il luogo non è stato scelto a caso: uccisa nel 2006, la giornalista e attivista per i diritti umani Anna Politkovskaya è diventata un simbolo globale dell'onore, della libertà e della verità sistematicamente calpestati dalle autorità russe negli ultimi due decenni. Questo processo è radicato nel terrore politico dell'era sovietica, le cui vittime furono milioni di abitanti dell'Urss.

Chiunque partecipi all’iniziativa riceverà un foglio, in russo e in italiano, con il nome di una persona giustiziata dalle autorità sovietiche. Si possono leggere anche altri nomi di vittime del terrore particolarmente significative per chi legge. L’evento verrà ripreso e mandato in onda sui canali di Memorial, in modo che anche a distanza tutti possano seguire il collegamento dalle varie città. L'appuntamento è per il 29 ottobre 2023 alle 15:00.