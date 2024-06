Manifiesto in dialogo, Antonio Sparzani. Matematica per tutti: un rimedio per l'allergia ai numeri

Antonio Sparzani

Matematica per tutti: un rimedio per l’allergia ai numeri

con la partecipazione di Gianni Biondillo

giovedì 13 giugno 2024 - h.18.30

ingresso libero



Per questa seconda serata di Manifiesto in Dialogo, in galleria verranno ospitati l’autore e fisico teorico Antonio Sparzani e lo scrittore e architetto Gianni Biondillo, che offriranno un “aperitivo” a tutti coloro che desiderano sapere qualcosa della matematica moderna, presentando la recente pubblicazione Matematica per tutti – un rimedio per l’allergia ai numeri edita da Mimesis (2023), ideata da Antonio Sparzani e introdotta da Gianni Biondillo. Questo volume si propone, come gli altri libri di Sparzani, di trovare collegamenti e rimandi tra le cosiddette discipline umanistiche e quelle cosiddette scientifiche, descrivendo gli strumenti di base per un primo utilizzo e comprensione della matematica.

La scrittura di Sparzani è caratterizzata da un tono colloquiale, di dialogo con chi legge, avvertendo naturalmente delle difficoltà e fornendo delle dimostrazioni complete solo di alcuni risultati (teoremi). Ciò naturalmente non significa “semplificare” – ogni affermazione è rigorosamente esatta – significa piuttosto alleggerire la materia e mostrarne bellezze e asperità.





Convintosi definitivamente che i saperi dell’uomo non vadano divisi, cerca da anni di riunire alcuni dei numerosi pezzetti nei quali tali saperi sono stati negli ultimi secoli orribilmente divisi. Con questo fine in testa ha scritto Relatività, quante storie – un percorso scientifico-letterario tra relativo e assoluto (Bollati Boringhieri 2003) e ha poi curato, con l’indologo Giuliano Boccali, il volume Le virtù dell’inerzia (Bollati Boringhieri 2006). Ha curato anche due volumi del fisico Wolfgang Pauli, sempre per Bollati Boringhieri e in seguito ha tradotto e curato un saggio di Paul K. Feyerabend, Contro l’autonomia (Mimesis 2012). Sempre in questa direzione ha curato, e in parte tradotto, il carteggio tra Wolfgang Pauli e Gustav Jung (Jung e Pauli - il carteggio originale: l’incontro tra psiche e materia, Moretti&Vitali 2017, con uno scritto di Giulio Giorello).