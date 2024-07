Manigunda semiotica: dialogo tra arte e semiotica

“Manigunda Semiotica” - Semiotic Turn - opere di Alex Papavassiliou



Inaugurazione: sabato 6 luglio 2024 ore 17.00



La suggestiva cornice del Monastero di Cairate accoglie 45 opere dell’esposizione “Manigunda Semiotica – Semiotic Turn”, nell’ambito della rassegna “Arte in Monastero 2024”. Tra queste, spicca il nuovo dipinto inedito dedicato a Manigunda, la nobildonna longobarda che fondò il monastero nel 737. Questa esposizione, che si articola su cinque sale con analoghe aree tematiche, offre al pubblico un’occasione unica per esplorare il dialogo tra arte e semiotica, rendendo omaggio alla figura di Manigunda e al suo contributo all’integrazione della cultura longobarda con quella romana nel territorio.



La semiotica, lo studio dei segni, sta attuando una vera e propria rivoluzione dei modelli di comprensione e di sviluppo della comunicazione umana. Al centro c’è sempre l’uomo e il suo “spazio mentale”, l’unica dimensione in cui esiste l’emozione e in cui il significante domina sul significato, l’ottuso prende il sopravvento sull’ovvio, l’universale vince sul particolare.



Manigunda, presunta nipote di Re Liutprando, secondo la tradizione era molto malata e prossima alla morte, ma guarì bevendo dell’acqua dalla vicina fonte di Bergoro. Spinta dalla gioia per la progressiva guarigione fece un voto "a Colei che vive in cielo”, consacrando a Lei la sua esistenza e fondando il monastero". Durante i restauri del monastero fu rinvenuto un sarcofago perfettamente intatto con lo scheletro di una donna elegantemente vestita. Dal momento della sua apertura all'interno del monastero si dice che è stata avvertita la presenza di una entità che si manifesta con rumori inspiegabili e apparizioni nelle ore notturne.



L’opera si inserisce nell’ambito di “Semiotic Turn”, una serie di trenta opere dedicate ai principali protagonisti della “svolta semiotica”, Ferdinand de Saussure, Algirdas Julien Greimas, Charles Sanders Peirce, Umberto Eco, Roland Barthes e Bruno Latour.



Location: Monastero di Cairate – Cairate (a 35 min da Milano)



Orari di apertura: Sabato 14:30 - 18:30 Domenica 10:00 - 12:00 14:30 - 18:30 – Aperta fino al 1 settembre 2024





www.prolococairate.it semioticturn.com