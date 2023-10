Marcia della pace a Quarto Oggiaro

Domenica 15 ottobre il movimento della pace si rimette in cammino per la terza volta a Quarto Oggiaro: alle 15, davanti alla parrocchia Santa Lucia, prenderà il via la marcia della pace in quartiere. Da lì i e le partecipanti si muoveranno e attraverseranno il quartiere fino a arrivare presso la sede dell’associazione Quarto Oggiaro Vivibile dove è prevista una merenda per i partecipanti.



La manifestazione seguirà il seguente percorso: via De Roberto, via Tina di Lorenzo, via Trilussa, via Pascarella, via Graf, via Castellamare, via Eritrea, via Aldini, via Piombino, Parco Scheibler e arrivo all’Associazione Quarto Oggiaro Visibile.



La marcia per la pace a Quarto Oggiaro di domenica 15 è già alla terza edizione. Nel 2021 si era svolta in concomitanza con la Perugia-Assisi, sottolineando il legame tra gli abitanti e le abitanti, le parrocchie e le associazioni del quartiere al movimento mondiale per la pace. L’anno scorso, nel 2022, si era tenuta l’8 ottobre, lo stesso giorno in cui ad Assisi si era aperto l’incontro nazionale intitolato “Con Papa Francesco, contro la guerra per costruire la pace”.



“Vill@perta ETS, promotrice con gran parte delle sue associazioni iscritte alla terza edizione della marcia, vuole anche quest'anno sensibilizzare il proprio territorio e la città di Milano, che la Pace è l'unica opzione possibile per una libera e giusta convivenza tra i popoli”, scrivono gli organizzatori.