A Milano la marcia per l'Europa e per la Nato

“Europa, svegliati!”. È questo lo slogan scelto da un gruppo di europeisti italiani, guidati dal Comitato Ventotene, che il 14 maggio 2022 scenderanno per le strade di Milano per WakEUp!, seconda edizione della March for Europe. La manifestazione partirà da Piazza Sant’Eustorgio alle ore 14.30, con arrivo previsto in Piazza del Cannone. Al termine della Marcia le Associazioni partecipanti avranno la possibilità di firmare il Manifesto programmatico.

“Questa guerra ha mostrato come non si possa più permettere che l’Europa sia tenuta ostaggio di miopi interessi nazionali, paralizzata da veti incrociati, aspiranti dittatori e squallidi teatrini” ha commentato in una nota il presidente del Comitato Ventotene, Luca Bisconti, alla guida dell’associazione culturale di giovani europeisti nata nel 2017 che è tra i vincitori nel 2020 del Premio A. Spinelli della Commissione Europea. “Mai come in questo momento – ha aggiunto Bisconti alle agenzie – c’è bisogno di un’Europa forte, concreta e rapida nel decidere su questioni che avranno impatto non solo sul presente ma anche sul futuro. Dalle sfide economiche ai cambiamenti climatici, senza dimenticarsi, ovviamente, della politica estera”.

“Le forti e, bisogna sottolinearlo, veloci azioni intraprese nei confronti della Russia, così come le politiche adottate durante l’emergenza Covid-19, dimostrano che, sotto pressione, l’Europa è in grado di agire per il meglio in maniera compatta e rapida. Vorremmo che questa compattezza e rapidità d’azione non fossero riservate solo ai momenti di crisi. Vogliamo che l’Europa si svegli, perché il fronte comune che si è creato in questo tragico momento diventi una costante garantendo lo Stato di diritto all’interno dei suoi confini e promuovendolo al di fuori” ha concluso Bisconti.