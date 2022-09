Marco Abrate, a wopart con ma-ec gallery milano

Anche quest’anno MA-EC Gallery partecipa a WopArt, la fiera dedicata alle opere d’arte su carta. WopArt torna per la settima edizione al Centro Esposizioni di Lugano dal 23 al 25 settembre 2022, sotto una nuova veste: per la prima volta, opere tradizionali su carta e NFT sono esposti insieme.

Diretta da Robert Phillips, la fiera in questa edizione vuole introdurre il concetto di inclusione e sostenibilità, confermando la vivacità di WopArt che si adegua tempestivamente alle tendenze artistiche più contemporanee e aggiorna la propria proposta. Con un trend di vendite destinato ad ampliarsi rispetto all’anno scorso, dove già i volumi di venduto erano cresciuti esponenzialmente rispetto agli anni precedenti. Le opere su carta (disegni e grafica) stanno conoscendo, ormai da qualche anno, una nuova stagione d’oro e WopArt si conferma tra le fiere più importanti per la qualità dei lavori esposti che ne fanno un punto di riferimento per i collezionisti.



Tra gli artisti che MA-EC propone, merita attenzione Marco Abrate, vincitore del Primo Premio nella sezione Street Art del concorso “Artefici del nostro tempo”, organizzato dal Comune di Venezia. L’opera premiata Rivelazione digitale è esposta al Padiglione Venezia nei Giardini della Biennale ed è entrata a far parte della collezione permanente del Museo Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia.

A WopArt Abrate presenta tre lavori su carta che evidenziano l’originalità della sua ricerca artistica. Abrate, nato a Savigliano nel 1996, lavora tra Torino e Milano. Nelle sue opere tende ad evidenziare i tratti di un'evoluzione della street art incentrata sulla necessità di prendere posizione sulla comunicazione, sui modi di vivere e di pensare comuni. Ha al suo attivo numerosi progetti importanti e ha già esposto in prestigiose fondazioni e musei tra cui il museo MAC di São Paulo, in Brasile, la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, la Fondazione Treccani di Napoli, solo per citarne alcuni. Una selezione di suoi lavori è nel catalogo Hidden Images, a cura di Giorgio Bonomi, Rubbettino Editore.









Coordinate evento:



WopArt



MA-EC Gallery Stand A14



Centro Esposizioni Lugano, Via Campo Marzio 6900, Lugano



23-25 settembre 2022 ore 11-20



info.milanart@gmail.com