Marco Castello in concerto all'Idroscalo. Orari e biglietti

Giovedì 10 settembre Marco Castello si esibirà in un concerto live all'Idroscalo di Milano nell’ambito di "Cuori Impavidi", rassegna estiva di concerti acquatici alle Tribune del parco milanese.

L'artista

Marco Castello è un polistrumentista siciliano. Diplomato a Milano in tromba jazz, è in grado di suonare la batteria come un batterista funk e al tempo stesso di cantare, ma è un drago anche alla chitarra, alla tromba, al piano e soprattutto sa scrivere canzoni. Canzoni delicate e che fanno battere il piedino, ben suonate ma pure ancorate alla contemporaneità.

In tutti questi anni ha girato il mondo suonando al fianco di un fuoriclasse come Erlend Øye dei Kings of Convenience nel suo progetto La Comitiva.

Il suo primo album, anticipato dai singoli “Porsi” e “Torpi”, è realizzato a Berlino e prodotto da Marcin Öz che con Erlend condivide l'esperienza The Whitest Boy Alive. Il disco di Marco quindi nasce già internazionale e verrà pubblicato in autunno in Italia da 42 Records e nel resto d'Europa da Bubbles Records, la label di Erlend e Marcin.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.