Marco Drago presenta "Innamorato"

Sabato 13 Gennaio alle 17.00 al padiglione incontro con Marco Drago, autore di “Innamorato” in dialogo con Maurizio Polenghi.



> Si può davvero pensare per tutta la vita al primo amore nato e cresciuto sui banchi di scuola? Il narratore di questa storia a quell’amore pensa almeno una volta al giorno da così tanto tempo che quasi non se ne

rende più conto. E allora prova a scriverne allenando il muscolo della memoria, ricavando dal pozzo profondo dei ricordi piccoli sorsi di un’epoca consegnata alla storia, piccoli sorsi di vita forse vissuta e forse immaginata. Ne risulta una messa a nudo coraggiosa e rara della passione e dei sentimenti maschili, una confessione sincera che non cede mai all’autocommiserazione e che con lucidità e distacco non sfoca le ragioni e la potenza degli altri personaggi e del mondo attorno.



Ricordati di fare la tessera al padiglione. Costa 5 € e dura fino a dicembre 2024.