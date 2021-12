Marco Faccio è il nuovo presidente dell’associazione italiana copywriter

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giunta al suo quinto anno di attività e al suo secondo mandato presidenziale, l’Associazione Italiana Copywriter ha svolto le sue elezioni online sabato 4 dicembre 2021. Marco Faccio, fondatore, presidente e direttore creativo esecutivo di HUB09 – Brand People è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione all’unanimità, sostituendo la presidente uscente e co-fondatrice Eliana Pavoncello. “Amo questa Associazione”, dichiara Faccio “e l’amo perché è fatta di persone vere, che vivono il nostro mestiere giorno per giorno, facendo i conti con tutte le difficoltà che comporta. Alcune di esse lavorano in grandi agenzie, altre come freelance, altre ancora cercano di mettere insieme i pezzi di una professione complicata. Ecco, se dovessi definire l’Associazione Italiana Copywriter, la definirei “vera”, “quotidiana”, come il caffè a colazione o una buona birra con amici la sera. Pochi brillantini e niente cotillon, solo la voglia di migliorare passo dopo passo, di occuparsi dei giovani che si avvicinano alla professione come a un sogno, senza la consapevolezza di quanto sia difficile e complicato il mercato che li attende”. L’elezione di Faccio è stata preceduta dalla terza edizione dell’evento digitale C.A.D. - Copywriter a Distanza, un’edizione caratterizzata da tematiche importanti come la durata e la precarietà della carriera creativa, in particolare per le nuove leve. Già apprezzato per il suo coinvolgimento nelle attività dell’Associazione come “Una Settimana da Copy”, in cui si è prestato come host di 3 giovani copywriter presso HUB09, Marco Faccio è soprattutto ammirato dagli elettori e dalle elettrici per la sua forte etica professionale. Secondo Daniela Montieri, co-fondatrice dell’Associazione: “Marco è la persona giusta per guidare l'Associazione. È con noi dall'inizio ed è sempre stato partecipe delle nostre iniziative, promuovendone anche di nuove, come il libro COPYD19, uscito nel 2020. Sono molto felice della sua elezione”. Tra gli obiettivi presidenziali di Faccio: valorizzare e diffondere l’Associazione presso istituzioni e imprese; aumentare il dialogo dell’Associazione con le agenzie sul territorio nazionale; facilitare l’inserimento professionale delle nuove generazioni di copywriter; non da ultimo, istituire un premio di categoria, con criteri inediti e non divisivi.