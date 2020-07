Mare Culturale Urbano, i nuovi appuntamenti della settimana di musica e teatro

Prosegue anche ad agosto “Il Lungomare di Milano”, la programmazione culturale estiva di Mare Cultuale Urbano. Anche questa settimana sarà ricca di spettacoli e musica, tra concerti, dj set e karaoke, in una vera e propria “spiaggia in città” con sabbia, ombrelloni, sdraio e tanto altro.

Tutti gli eventi, come chiariscono gli organizzatori, si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Sono previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo (eccetto i dj set) nelle fasce orarie relative ai turni di prenotazione.

Il programma

Di seguito gli appuntamenti della settimana dal 3 al 9 agosto:

Lunedì 3 agosto, a partire dalle ore 19.30, Dj set che non si balla con MELODIC DEEP: Faraday (Ita) e David Di Sabato saranno i due giovani dj protagonisti della serata.

Martedì 4 agosto, la rassegna Un mare di Poetry sarà in versione Open Mic: a partire dalle 21.30 artisti di qualunque esperienza potranno esibirsi in performance di Poetry Slam davanti al pubblico della cascina. A partire dalle 21.30, in Piazza Cenni di Cambiamento, in diretta dal Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro, la proiezione dello spettacolo “Alichin di Malebolge” di e con Enrico Bonaverain. L’Arlecchino del Piccolo, sarà protagonista di un esilarante monologo sulle peripezie di Alichino, diavolo uscito dall’Inferno e diventato attore di una compagnia di comici dell’arte.

Mercoledì 5 agosto, per la rassegna Cernusco Jazz a Mare, in collaborazione con Cernusco Jazz Festival, in programma Sospesa, concerto piano e voce con Sonia Spinello e Roberto Olzer. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione di “Control” di Anton Corbijn (vos).

Giovedì 6 agosto torna Raster acustico, la storica rassegna indie di Mare dal successo sempre più affermato. In programma il live di Bonetti, che porterà sul palco il suo indie-pop d’autore. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores.

Venerdì 7 agosto, la serata si animerà con il Karaoke condiviso da Crociera con Ariele Frizzante e Elton Novara. La migliore e la “peggiore” musica estiva dagli anni 50 a oggi da cantare tutti insieme direttamente dalle sdraio. Le canzoni saranno intervallate da macarena e balli di gruppo sul posto. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “La ragazza d’autunno” di Kantemir Balagov.

Sabato 8 agosto, Voci di periferia on the beach full edition: l’appuntamento con i giovanissimi artisti che fanno parte di Voci di Periferia, un progetto di rigenerazione urbana e umana. Uno spazio fisico per le molteplici voci del quartiere che con il rap raccontano la vita di una new generation suburbana che si interroga su differenze sociali e culturali. A partire dalle ore 21.30, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film di animazione “Gordon & Paddy” di Linda Hambäck.

Domenica 9 agosto, alle ore 19.30, per il nuovo format La Domenica Italiana, in programma “Walzer Carluccio canta Luigi Tenco”. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “Jo Jo Rabbit” di Taika Waititi.

Per maggiori informazioni sul calendario degli spettacoli teatrali e sulla programmazione del cinema all’aperto in cuffia è possibile consultare il sito www.maremilano.org.

Informazioni sugli spettacoli

Le proiezioni degli spettacoli teatrali per la rassegna Spazi di teatro e dei film per la rassegna Cinema all’aperto in cuffia si terranno in Piazza Cenni di Cambiamento. È possibile acquistare i biglietti per il cinema in loco oppure online sul sito dedicato.

L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.