“Il mare di Milano”. mostra collettiva di istituto italiano di fotografia a cura di Sara Munari

Istituto Italiano di Fotografia (IIF) partecipa alla 17ª edizione del Milano PHOTOFESTIVAL con un ricco palinsesto di mostre monografiche e collettive, con lo scopo di valorizzare il talento dei propri studenti e la cultura dell’immagine.



Tra le varie esposizioni, IIF propone dal 19 al 30 settembre “Il mare di Milano”, a cura di Sara Munari. Gli studenti del primo anno del Corso Professionale Biennale di Fotografia sono stati coinvolti nel racconto di uno dei più iconici luoghi milanesi, l’Idroscalo.



Il “mare milanese” è stato interpretato degli autori come un unicum nel quale convivono bello e brutto, pieni e vuoti, attraverso generi e linguaggi differenti. L’obiettivo della ricerca non è stato la ricerca dell’eccellenza dell’Idroscalo, ma l’individuazione di legami, equilibri, trasformazioni all’interno di questo universo “quasi” cittadino. Scoprire il posto, raccontare storie e relazioni, riportare alla memoria ricordi e immergersi in luoghi immaginari attraverso la sensibilità di giovani fotografi. Il loro sguardo ha cambiato una scenografia riconoscibile, grazie alla creazione di relazioni tra tessuti diversissimi, accomunati da fattori, fisici e ideali.



Fotografi in mostra: Fabio Berasi, Marco Bertino, Aurora Borini, Andrea Buccarella, Emanuele Cappelletti, Alice Castelli, Cecilia Cereda, Pietro Ciotti, Sara Cirone, Leonardo Ciuffetelli, Miriana Corabi, Nicola De Leo, Benedetta Dellarovede, Soni Florio, Raffaele Fronteddu, Matteo Garavaglia, Davide Garbelli, Nicole Grecchi, Rebecca Italiani,Giuseppe Laera, Benedetta Lagani, Simone Leonardelli, Carlotta Leone, Martina Loliva, Matteo Manfron, Nadia Marmondi, Matteo Martegani, Davide Mazzoli, Nicole Maria Merolli, Luca Miotto, Gurbhej Singh Padda, Gabriele Peluffo, Deborah Perrotta, Simone Ponterio, Alice Re, Aurora Saba, Marilina Sallustio, Ludovica Santanelli e Alessia Urani.