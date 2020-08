Mare Culturale Urbano, il programma di fine agosto tra concerti e spettacoli

Anche ad agosto prosegue “Il Lungomare di Milano”, la programmazione culturale estiva di Mare Culturale Urbano, il centro di produzione artistica che per la settimana dal 24 al 30 agosto propone spettacoli e musica, concerti, dj set e karaoke, in una vera e propria “spiaggia in città”.

Le norme di sicurezza

Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Sono previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo (eccetto i dj set) nelle fasce orarie relative ai turni di prenotazione: primo spettacolo 19.30 – 20.30, secondo spettacolo 21.30 – 22.30. L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

Il programma

Di seguito gli appuntamenti della settimana dal 24 al 30 agosto:

Lunedì 24 agosto, a partire dalle ore 19.30, Dj set che non si balla con Missin Red, cantante, dj e produttrice che proporrà una selezione musicale ricercata e trascinante, con brani che vanno dall’electro swing alla breakbeat, dal reggae alla tropical bass.

Martedì 25 agosto, per la rassegna Un mare di Poetry, in programma “Stand Up Poetry” con Lorenzo Marangoni, uno spettacolo che mescola atmosfere ironiche ed emotive, in cui l'elemento essenziale è il rapporto tra poeta e pubblico. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione in anteprima di “Il meglio deve ancora venire” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte.

Mercoledì 26 agosto, ospite della rassegna Cernusco Jazz a Mare, in collaborazione con Cernusco Jazz Festival, il Davide Corini Trio con Davide Corini al pianoforte, Luca Garlaschelli al contrabbasso e Francesco Di Lenge alla batteria. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione di “Jo Jo Rabbit” di Taika Waititi (vos).

Giovedì 27 agosto torna Raster acustico, la storica rassegna indie di Mare dal successo sempre più affermato. Sul palco di Mare salirà la cantautrice milanese Micol Martinez, che presenterà il suo ultimo album “I buoni spropositi” con lo spettacolo teatrale “Santa Giovanna degli spropositi”. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “Favolacce” di Damiano e Fabio D’Innocenzo.

Venerdì 28 agosto, per il format Spazi di Teatro lo spettacolo “Teatro fra parentesi. Le mie storie per questo tempo” di e con Marco Paolini. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “Honey Boy” di Alma Har'el.

Sabato 29 agosto, appuntamento con Lungomare Paradiso, a cura di Discoteca Paradiso: una festa che celebra la discoteca stessa come luogo d’incontro e d’amore, come esperienza musicale e visiva. La selezione musicale va dai Disclosure a Peggy Gou, passando per Ornella Vanoni e i Daft Punk. A partire dalle ore 21.30, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film di animazione “Trolls World Tour”.

Domenica 30 agosto, alle ore 11, per la rassegna Una classica estate al mare a cura di Lucia Martinelli, il concerto per quintetto di fiati degli Euterpe. Alle ore 19.30, per il nuovo format La Domenica Italiana, in programma “Teo Manzo canta Lucio Dalla”. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek.

Per maggiori informazioni sul calendario degli spettacoli teatrali e sulla programmazione del cinema all’aperto in cuffia è possibile consultare il sito dedicato.