L'installazione sonora Marginal Carillon gratis al Base Milano

La Collezione Ramo presenta Marginal Carillon, un’installazione sonora creata a partire da una grande opera su carta dell’artista Eugenio Tibaldi (Alba, 1977) in collaborazione con il sound designer Taketo Gohara (Milano, 1975), che inaugura la Milano Art Week, dal 28 marzo al 3 aprile 2022 presso BASE Milano. Nella Ground Hall di BASE Milano, Eugenio Tibaldi presenta un lungo disegno che ruota su una struttura sottostante. Un ramo disegnato di tre metri su cui sono disposti vecchi marchingegni sonori come un grammofono e un giradischi, tra resti di vino e uccelli in disaccordo disturbati dai venti di guerra, diventa un dispositivo marginale che riecheggia micro salvezze a portata di mano per momenti di sospensione e di resilienza. Taketo Gohara ha creato i contrappunti sonori a queste ancore di salvataggio. Ha ideato molti suoni che, sulla base del battito cardiaco, si avvicendano dando vita alla colonna sonora del segno in movimento. Il disegno si attivera?, come un carillon, grazie alla presenza dello spettatore. Chi si avvicina all’opera innesca una videocamera che rileva la quantita? di inchiostro presente sulla carta trasformandosi in nota.

Cosi? sul cuore si innestano un clavicembalo, un pianoforte, delle percussioni, dei campanellini, un vibrafono per omaggiare lo stupore di suoni nuovi, il piacere dello stato di sospensione, in cui ogni melodia può coesistere o vivere autonoma. Marginale e? cio? che sta in posizione defilata come una nota a pie? di pagina. Marginale e? cio? che non ha immediata visibilita?, ma da qualche parte esiste. Per l’artista Eugenio Tibaldi lo spazio marginale coincide con il tempo che dedichiamo alle attivita? in solitudine assumendo modalita? diverse di comportamento. La marginalita? in questo senso e? una forma di difesa e una ricerca di liberta?, uno spogliarsi da vesti e modi che ci distinguono davanti agli altri. Marginalita? coincide con lo stare con noi stessi nell’intimita? sviluppando delle modalita? diverse da quelle sociali. Ognuno di noi muta nello spazio e di conseguenza anche il tempo cosi? vissuto cambia. Il carillon e? un simbolo spazio-temporale di marginalita?, da bambini lo apriamo o lo carichiamo nei momenti di stasi per essere portati altrove, per vivere un momento assorti e rapiti dalla musica e dal movimento di una ballerina in uno scrigno o di altri esseri fatati.

Da adulti si aggiunge la nostalgia, ma il carillon resta un meccanismo di piccola fuga, di scenario altro. La collaborazione tra Eugenio Tibaldi e Taketo Gohara ha generato un’esperienza visiva e uditiva che puo? esistere solo se innescata da una presenza, da chi cerca una sosta di riflessione, un nido melodico per resistere al chiasso brutale degli eventi circostanti. La mostra Marginal Carillon si inserisce all’interno della programmazione di BASE Milano (via Bergognone 34) per Art Week e sarà visibile dal 28 marzo al 3 aprile dalle 10.00 alle 22.00 con ingresso gratuito. Più informazioni su www.collezioneramo.it