mario schifano - correre rapinoso attraverso le cose del mondo

ABC-ARTE celebra uno dei più importanti artisti italiani, Mario Schifano, attraverso un approfondito ed esaustivo percorso fotografico e pittorico.



Tramite un nucleo di 29 monocromi su carta e rare diapositive e fotografie, la mostra allestita da ABC-ARTE nella sede storica di Genova con appendice autonoma nella sede di Milano, ABC-ARTE ONE OF, accompagna gli spettatori in un percorso totalizzante.

Nella sede meneghina il percorso sarà più intimo ed introduttivo, nella sede genovese i visitatori avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’opera dell’artista attraverso una selezione più ampia di lavori.



Il vernissage a Milano si terrà giovedì 8 febbraio dalle 18.30 in Via Santa Croce 21