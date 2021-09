I Marlene Kuntz in concerto a Milano: orari e biglietti

Sabato 11 settembre al Circolo Magnolia si esibiranno dal vivo i Marlene Kuntz.

Il concerto

Il concerto del gruppo si inserisce all'interno del "Post-pandemic Tour", un concept live basato sul periodo che stiamo vivendo con in scaletta i grandi successi della band alternative rock cuneese come Musa, Lieve, Nuotando nell'aria, Io e me, Ineluttabile e tanti altri.

Sul palco si esibiranno Cristiano Godano (voce, chitarra), Riccardo Tesio (chitarra), Luca Lagash Saporiti (basso) e Davide Arneodo (piano, synth, violino), per la prima volta accompagnati alla batteria da Sergio Carnevale (Bluvertigo).

L'ultimo album

L’ultimo album pubblicato dai Marlene Kuntz è "Lunga Attesa", uscito nel 2016, mentre il frontman Cristiano Godano ha pubblicato il suo primo album da solista "Mi ero perso il cuore".

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto sul sito dedicato.

