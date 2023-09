Marrageddon 2023, il primo festival rap di Marracash. Ospiti e biglietti

Sabato 23 settembre a Milano arriva l'evento live di Marracash, un festival rap senza precedenti che irrompe sulla scena per celebrare il percorso che questo genere ha fatto negli anni.

Lo show

Marrageddon - questo il nome dell'evento - è stato ideato da Marracash per suonare live la sua musica assieme a tanti ospiti, artisti e amici, come fosse una grande festa che unisca Milano e Napoli, le due tappe che ospiteranno il festival.

Il rapper si è impegnato per trattare tematiche attuali come il disagio giovanile, la salute mentale, l'immigrazione, all’interno del festival, che vedrà quindi come protagonisti non solo la musica ma ache il sociale.

Tra gli ospiti presenti nella data milanese, Shiva, Gue Pequeno, Fabri Fibra, Salmo e tantissimi altri.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.