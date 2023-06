Massimo Boldi al castello sforzesco premio alla carriera per il cinema e la tv

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si terrà domenia 27 agosto la 44ma Edizione di Giocaitalia al Castello Sforzesco ad aprire l'evento ci sarà il corpo musicale Santo Stefano di Parabiago con un omaggio al Re Leone di Walt Disney, un Tributo alle regine del Rock, un coro Gospel presentati da un trio di piccoli Luca Morello, Martina Gambadoro e Federico Morganti Manca davvero poco al 27 Agosto ed è già tutto pronto al Castello Sforzesco di Milano per l'evento di Giocaitalia che vede tra i protagonisti la celebrazione dell’attore comico Massimo Boldi, Massimo riceverà il premio alla Carriera per il Cinema e la TV. L'evento inizierà alle ore 20.30 e proprio i grandi artisti dell'alto milanese avranno l'onore di iniziare con l'Inno nazionale e la loro musica apprezzata e stimata da piccoli e grandi intenditori. Una bella sorpresa voluta dalla storica associazione affiliata al CONI e promossa dall'AICS, fondata dall'illustre autore televisivo Sandro Sebastiano Ravagnani e sostenuta dal Presidente Onorario Alberto Rocco Maria Sala, insieme ad un team di professionisti d'eccezione, che si sono occupati di promuovere l'evento. Ogni anno, l'associazione Walt Disney promuove GiocaItalia, un evento storico nato nel 1977 e che quest'anno celebra la sua 44^ edizione. L'appuntamento, amato da grandi e piccini, vedrà alla guida i giovani conduttori Luca Morello e Martina Gambadoro, con il cantautore Enzo di Napoli come ospite speciale che renderà un commovente omaggio a Domenico Modugno. Tra gli attesi vincitori del 44° Premio GiocaItalia 2023, figurano figure illustri come Alberto Rocco Maria Sala, autore del libro "Valori di Vita", Suor Anna Monia Alfieri attenta opinionista a Mediaset, Massimo Boldi, Tiziano Cogliati con uno straordinario coro gospel, Giorgio Cavazzano, storico disegnatore della Walt Disney, l'avvocato Daria Pesce, presidente dell'Associazione Etta e Paolo Limiti, e tanti altri benemeriti. GiocaItalia, nel corso degli anni, ha premiato grandi artisti del cinema e della televisione, tra cui il regista Francoise Truffaut, il grande Mogol, Lorenzo Jovanotti, Riccardo Cocciante e il fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi. Ora, a distanza di anni dalla prima edizione tenutasi nei Giardini Indro Montanelli, questo grande evento ritorna a Milano, offrendo un'occasione di gioco, festa, spettacolo e cultura per ragazzi e famiglie. Il tutto è organizzato dalla Associazione Sportiva Culturale ASD Walt Disney.