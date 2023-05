Massimo Monteleone - alfabeti di carta

Proseguono i Giovedì d'Arte ad ART MARGINEM CONCEPT ROOM - Milano



Si inaugura giovedì 25 maggio alle ore 18.30 la Mostra d'Arte di Massimo Monteleone, poliedrico artista milanese, dal titolo "Alfabeti di Carta".



Scrive Luciano Bolzoni nella presentazione:

Il percorso artistico di Massimo Monteleone parte da subito con il suo schermirsi, con il suo nascondersi nella profondità di un animo che attende ancora la definitiva consacrazione di un lavoro fatto con la tecnica, creando forma e forme, spazi pieni e vuoti assoluti. L’artista si ritira in un mondo fatto di cose solide e reali - la carta, il cartone, il legno, i metalli, i colori - e di fluidi cromatici che attendono di diventare paesaggi, volti, città, piazze anche corazze metalliche che ci difendono dai gesti cattivi dell’umanità. E ancora maschere che proteggendo il nostro volto, tengono fuori i disagi e i mali dell’oggi. Le ammirevoli architetture grafiche create dall’artista nascono nella profondità di uno spazio nascosto, una piazza segreta fatta di oggetti, di fatica, di prove ma anche di musica e di gioia. La cantina come laboratorio nel quale fuggire, il luogo dove ritrovare le idee perse in superficie, il laboratorio vissuto ininterrottamente come paesaggio del possibile. Qui dentro, qui sotto, Monteleone ritrova il filo dell’inchiostro, la carta da imprimere, le musiche da ascoltare, la colonna sonora di un’esistenza che sa essere soddisfacente quando l’artista può farsi inventore di macchine misteriose dalle quali nascono mirabili esercizi di equilibrismo grafico.

Lo spazio di lavoro di Massimo sono la tecnica e la capacità di un fare provato e riprovato mentre il suo tempo è la carta sulla quale stampa, incide, provoca, condensa segni grafici inequivocabili e privi di dubbi: qui e solo qui, sulla carta che rinasce ogni volta, lavorata con le mani e con le attrezzature, Massimo ritrova la sua anima musicale e libera, senza i tradizionali confini del fare, delle procedure, delle costrizioni tipiche dell’umano creare. Tradizionalmente nell’arte, il confine è una linea contro cui si sbatte, un orizzonte dove incomincia qualcos’altro che spesso ci rende infelici. Per Massimo invece, la linea di confine è il settore nel quale si sovrappongono tutte le cose della vita che arrivano da una parte e dall’altra, come spazi intensi, vincenti, definitivi, d’intersecazione individuale.



Art Marginem Concept Room APS



Info: 338.4039620 - 329. 2061102 - artmarginem@hotmail.com