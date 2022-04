Massimo Ranieri si racconta al Teatro Carcano

Mercoledì 20 aprile Massimo Raneri si racconta al Carcano attraverso le pagine del suo libro "Tutti i sogni ancora in volo" (Rizzoli) dialogando con Andrea Spinelli.

L'artista

Artista unico e amatissimo, a settant’anni appena compiuti ma con l’entusiasmo di un ventenne, Massimo Ranieri si racconta nel vero libro della sua vita.

Quasi sessant’anni di carriera, oltre quattordici milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di trenta album pubblicati a partire dal primo, registrato a soli tredici anni come Gianni Rock. Un Sanremo vinto nel 1988 con una canzone immortale, Perdere l’amore, in repertorio tantissimi brani indimenticabili Poi la televisione, il cinema, e l’amore di una vita: il teatro sotto la guida dei più grandi, da Patroni Griffi a Strehler. Massimo Ranieri è un artista unico, che, a settant’anni appena compiuti, continua ad avere l’entusiasmo e la curiosità del ventenne, a cercare la fuga in avanti.