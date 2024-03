Matrex natura al Brera design district

Gruppo Buoninfante, leader nel settore e tra le eccellenze dell’industria manifatturiera italiana, vi aspetta al Brera Design District in via Foro Buonaparte 54.



Cocktail aperto al pubblico da lunedì 15 a sabato 20 aprile per scoprire i nuovi materassi ad alta tecnologia creati dalla plastica raccolta in mare, dagli olii esausti da cucina, da rame e silicio, che saranno al centro dell’esperienza multisensoriale Matrex Natura.



Si potranno percorrere gli spazi dentro i 4 elementi naturali acqua, aria, terra e fuoco ai quali si ispira e trova fondamento la tecnologia con brevetti di ultima generazione che dà vita al materasso “X-BIO Circulife” e alla linea X-BIO. Manufatti hi-tech che oltre a garantire benessere, comfort, e riposo sono un esempio virtuoso che unisce innovazione e benessere.



“Un viaggio immersivo – spiega Enzo Buoninfante, CEO di Gruppo Industriale Buoninfante - che conduce il visitatore dalle origini della natura a un futuro che è già realtà. Un’ideazione che propone anche un nuovo modello di consumo circolare, oltre il tradizionale schema produci-consuma-getta, in cui la materia-Natura non si spreca dopo l’utilizzo, ma ritorna sotto nuova forma per essere poi usata più e più volte. Un modello che ridefinisce i limiti della matrice della produzione.”



Matrex Natura richiama fin dal nome l’unione tra la Natura e la Tecnologia, intese l’una come fonte d’ispirazione e origine di tutte le cose (mater), l’altra come punto di arrivo dell’ingegno umano e struttura della realtà contemporanea (matrix).



Il viaggio attraverso gli elementi comincia dalle origini con una celebrazione della terra, protagonista della prima stanza, una terra viva e selvaggia che Matrex Natura celebra con una speciale performance dal vivo. Di poi il visitatore si "immerge" nella suggestiva stanza dell'acqua e ne riscopre il duplice ruolo di sorgente di vita e al contempo elemento purificatore. Un passaggio suggestivo e d'atmosfera prima di affrontare la potenza vitale del fuoco nella terza stanza, centro dell’universo e forza primordiale che illumina, riscalda e rinvigorisce lo spirito. È soltanto il preludio per l’ultima meta, la stanza dell’aria dove l’atmosfera si fa onirica e nel sogno il visitatore scopre un futuro che è già realtà: la sintesi di tecnologia e sostenibilità al centro di Matrex Natura e un nuovo modo di interpretare il rapporto con gli elementi archetipici della Natura



“Si tratta anche di entrare in contatto immersivo con un’eccellenza della manifattura Made in Italy - continua Enzo Buoninfante - che abbina brevetti hi-tech alla sostenibilità del benessere, un benessere del riposo che origina dagli archetipi elementari della Natura (Acqua, Fuoco, Terra, Aria) per trasformarsi, tramite l’ingegno e la ricerca e il know-how tecnico, in manufatto d’uso quotidiano, ossia nel materasso”.



Per l’occasione si potrà toccare con mano il materasso X-BIO Silver Ions che è stato “Eletto Prodotto dell’Anno 2024”, scelto da un campione di 12.000 consumatori al primo posto per livello di innovazione nella categoria Materassi e con un punteggio del 93% per grado di soddisfazione. I risultati testimoniano la combinazione riuscita di innovazione sostenibile e benessere per l’individuo.



X-BIO Silver Ions è il materasso brevettato e certificato, antibatterico e anti-odore, con rivestimento contenente ioni d’argento. Sostenibile, funzionale e innovativo, X-BIO Silver Ions persegue nella ricerca di un benessere in perfetto equilibrio tra Natura e Tecnologia, tema centrale di Matrex Natura e dell’attività Buoninfante, impegnatasi in una politica ambientale che mira al raggiungimento della piena sostenibilità entro il 2025.