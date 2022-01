"Luci nella Shoah". Reading-spettacolo con Matteo Corradini (on line)

In occasione della Giornata della Memoria 2022, Associazione IBVA, ente no profit di Milano, ospiterà - purtroppo SOLO ON LINE - lo scrittore ed ebraista Matteo Corradini, autore per Bompiani e Rizzoli, esperto in didattica della Memoria.



Corradini terrà live sulla pagina Facebook di Associazione IBVA e sul canale YouTube il reading-spettacolo "Luci nella Shoah", un racconto appassionato di storie vere di ebrei deportati, che nel momento più buio della propria vita, uno dei più bui della storia dell'umanità, hanno trovato il modo di resistere grazie all'attaccamento a un determinato oggetto, pensiero, ricordo.



Nei lager nazisti non c'è stato solo dolore, ma anche speranza.



Questo è "Luci nella Shoah", il racconto documentato e supportato dalla proiezione di fotografie, immagini, documenti, di vicende commoventi, illuminanti ed esemplari, che ci rivelano dove possiamo trovare la forza di cui abbiamo bisogno, nei momenti in cui quella forza non sembra esserci più.



L'evento si sarebbe dovuto tenere dal vivo, ma per precauzione si è preferito spostarlo on line, certi che la potenza delle storie riuscirà a superare i limiti del mezzo. Questo il link a cui collegarsi per partecipare https://www.youtube.com/watch?v=fxhc1AiPRLQ



Dunque segnate la data: giovedì 27 gennaio ore 18:30. Sarà bello e importante essere collegati.