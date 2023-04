Matteo Prefumo in concerto alla taverna visconti

Il chitarrista genovese Matteo Prefumo, uno tra i chitarristi jazz più riconosciuti della sua generazione, Venerdì 28 Aprile tornerà alla Taverna Visconti di Via Marziale a Milano, uno dei locali di riferimento della scena jazz milanese.

Ad accompagnarlo ci saranno tre esponenti di punta della scena jazzistica italiana: Gianluca Di Ienno al Piano, Carlo Bavetta al Contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria.



Matteo Prefumo, classe 1991, ha condiviso il palco con Joe Locke, Kurt Rosenwinkel, Justin Faulkner, Tony Monaco, George Garzone e molti altri ancora.

Ha suonato su alcuni dei palchi più importanti a livello mondiale come il Ronnie Scott's Jazz Club di Londra, il NAMM Show di Los Angeles, il Ferrara Jazz Club, il Jacksonville Jazz Festival in Florida ecc.

Attualmente è in finale con il suo nuovo singolo “A NEW BEGINNING” al prestigioso premio internazionale International Songwriting Competition nella categoria Instrumental, selezionato tra 15.000 partecipanti.



Per l’occasione sono state scritte nuove composizioni mai suonate dal vivo prima d’ora e sarà un modo per ascoltarle in anteprima assoluta.



Il concerto inizierà alle ore 21:30 e terminerà alle ore 23:30