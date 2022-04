Mattia Pellicoro presenta dal vivo il nuovo disco "ko lanta"

Domenica 3 aprile alle 18:00, presso l’Ostello Bello di Via Medici 4 a Milano, il cantautore e scrittore Mattia Pellicoro, con alle spalle le esperienze al CET di Mogol e la partecipazione come finalista ad Area Sanremo, presenta il suo primo disco pubblicato il 1 aprile 2022, anticipato dal singolo “La finestra sul Naviglio”.



Un album che parla di sogni, di amore, di sofferenza, ma anche di viaggi e libertà, insomma di VITA. Al centro del disco il mondo attorno a noi che è difficile da interpretare, che a volte non è come vorremmo che fosse e può deluderci. Però, come spesso accade, dalle delusioni nascono anche cose nuove. Per questo è un disco vitale, positivo, che ti sbatte in faccia la realtà e poi la rievoca ricca di ricordi, emozioni, bellezza. Le sonorità sono volutamente semplici, chiare: pochi strumenti suonati come se fossimo in una stanza con luci soffuse e poche persone, con la chitarra come elemento dominante di tutti i brani. L’autore mette a nudo i suoi pensieri, le sue storie, le sue sofferenze usando una musicalità a tratti delicata e a tratti più decisa, che non risparmia un ritmo più incalzante dove necessario, così come nel lessico, volutamente diretto dove indispensabile. È un disco intimo, scritto a Milano e che parla di Milano, partendo dalle sue strade, dalle sue vite, per parlare di altre strade e altre vite.



Ko Lanta è il nome di un’isola sperduta della Thailandia, ultima tappa di un viaggio fatto insieme al mio migliore amico 4 anni fa. Fu una scelta presa in spiaggia alle 4 di notte, quella di cambiare tutti i nostri programmi e terminare il nostro viaggio a Ko Lanta, una delle scelte più giuste di sempre. Un viaggio, dentro e fuori, verso una consapevolezza maggiore di se stessi, verso la libertà, lottando contro lo scorrere del tempo che lascia che le cose passino. L’album parla di Milano, la città in cui vivo, e di me attraverso i suoi occhi: tornando verso casa, di notte, mi guardavo intorno e provavo nostalgia, paura, desiderio, a volte tristezza, ma segnavo quei pensieri che poi arrivando a casa diventavano canzoni. - Mattia Pellicoro



Biografia

Mattia Pellicoro è un giovane cantautore, classe 1991. Chitarrista da quando aveva 8 anni, nonché grande appassionato di scrittura e poesia, inizia ben presto a coniugare queste due passioni nelle canzoni. Dopo aver frequentato nel 2012 uno stage formativo per cantautori al CET di Mogol, parte per un’esperienza Erasmus in Spagna, dove nel 2014 pubblica “Noche De Erasmus” brano che gli procura una buona popolarità, e grazie al quale si esibisce in diversi club della Spagna. Lo stesso anno fonda un nuovo progetto, "Mattia Costa y Calle Club", in cui fonde i suoni pop italiani col rock ed il funky. Nel 2016 si trasferisce a Madrid, dove forma il duo di chitarra "Mattia y Andres", con cui si esibirà in molte venues della capitale iberica. Ma è solo nel 2017, anno in cui ritorna in Italia, che Pellicoro scopre la sua dimensione cantautorale ed inizia a raggiungere una maturità attraverso dei brani che richiamano la poetica e la ritmicità delle parole. Nel 2020 pubblica il singolo "La Strega", brano presentato in anteprima lo scorso anno alla finale di Area Sanremo, e che gli è valso grandi apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori. Mattia è attualmente al lavoro sul suo primo libro, anch’esso dal titolo "Ko Lanta”.

Anticipato dal singolo “La finestra sul Naviglio”, il disco d’esordio esce il 1 aprile 2022.

Apertura porte ore 18:00, inizio concerto alle 18:30