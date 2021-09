I capolavori del Futurismo a Milano. Al Museo del Novecento la collezione Mattioli

ll Museo del Novecento di Milano ospiterà la collezione Mattioli. Lo annuncia il sindaco Beppe Sala: "È una splendida notizia per la città, perché significa che la più importante collezione d'arte privata su Futurismo e Metafisica, con capolavori di Boccioni, Balla, Morandi e Sironi - solo per ricordarne alcuni - potrà finalmente essere ammirata", ha detto il primo cittadino nelle scorse ore.

"Il Museo del Novecento, che è stato oggetto negli ultimi 5 anni di un rinnovamento e riallestimento totale diventerà sempre di più un polo artistico di rilievo nazionale e un punto di riferimento per chi vuole ammirare l'arte italiana della prima parte del secolo scorso", continua Sala. L'esposizione dovrebbe aprirsi alla città entro il 2022.

Dichiarata indivisibile e insostituibile dallo Stato nel 1973, è formata da 26 opere fra cui Materia di Boccioni, e lavori di Balla, Carrà, Morandi e Modigliani. La collezione, che ha un valore assicurativo di quasi 143 milioni è stata ceduta in comodato gratuito per 5 anni rinnovabili.

Dal 1997 al 2015 la collezione Mattioli è stata esposta al Peggy Guggenheim Museum di Venezia. E' invece del 2017 l'annuncio che sarebbe andata per due anni a Palazzo Citterio, cioè lo spazio dedicato al Novecento di Brera, che però non è ancora pronto per l'apertura. Al momento le opere sono esposte al Museo Russo di San Pietroburgo, come parte fondamentale della mostra 'Futurismo italiano della collezione Mattioli. Cubofuturismo russo del Museo Russo e collezioni private'. A Milano arriveranno la prossima primavera.