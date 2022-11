Mondiali in Qatar: il maxischermo e il campo da calcio in una piazza di Milano

Una serie di eventi in piazza Gae Aulenti, a Milano, in concomitanza con i campionati mondiali di calcio del 2022, in procinto di svolgersi in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Lo ha organizzato il consolato del Quatar a Milano in collaborazione con Coima, la società che gestisce gli spazi di Porta Nuova, un quartiere che, come commentato dal console Abdulla Jassim Al Zeyara, "riflette al tempo stesso modernità e sostenibilità". Il palinsesto testimonia, secondo il console, "gli importanti rapporti economici tra Milano e lo stato del Qatar". Al Zeyara è convento che "questa rinnovata collaborazione porterà proposte uniche, tra cui una mostra che racconta la storia, il presente e il rapido sviluppo dello Stato del Qatar, in particolare la cultura del popolo qatarino”.

Per domenica 20 novembre alle 17 è previsto il 'calcio d'inizio' in piazza Gae Aulenti, con l'inaugurazione di un campo da calcio di 18 metri per 12, colorato a tema e decorato con grafiche dell'artista Stefano Rossetti. Non mancherà un maxischermo led da 10 metri per 8, da cui sarà possibile assistere a tutte le partite in diretta, compresa la finale del 18 dicembre.