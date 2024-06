Maxischermo per l'Italia al Magazzini Generali di via Pietrasanta

Unisciti a noi per una serata all'insegna dell'entusiasmo e del tifo italiano! I nostri cuori battono all'unisono per sostenere la nostra squadra nazionale durante gli Europei, e cosa c'è di meglio di gustare un delizioso aperitivo mentre tifiamo insieme davanti a un maxi schermo?



15€ drink e aperitivo con maxischermo e dj set



Data e Ora:

15 giugno ITALIA vs ALBANIA [MAGAZZINI GENERALI]

A seguire, incluso nel pacchetto, Dj set



20 giugno SPAGNA vs ITALIA [Lime Milano]



24 giugno CROAZIA vs ITALIA [Lime Milano]



L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia nella location invernale e climatizzata





Gallery

?? Infoline 347 767 8363