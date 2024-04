Maxischermo Milan-Inter

?Lime Milano

Via Tullo Massarani, 6 - Milano

? Lunedì 22 Aprile

? 19.00 - 23.00



?????? ??

?????? - ??????



????? ????????

Vivi l’emozione del derby decisivo per lo scudetto come se fossi allo stadio! Tifa l’Inter contro i rivali di sempre. 2 Maxischermi in due sale per un totale di 1000 persone, che trasformerà la serata in un’esperienza indimenticabile, degna di una finale. Goditi un buffet esclusivo all’apertura e durante l’intervallo. Non perderti questo evento epico di sport, passione e suspense con i tuoi amici. L’Inter è a un passo dal trionfo: un’occasione unica per festeggiare insieme il possibile scudetto e la seconda stella!??



? Maxischermo in 2 sale per un totale di 1000 posti

?‍?‍?‍? Accesso consentito anche ai minori accompagnati

?? Locale al chiuso, nessun rischio di pioggia

?? Ambiente climatizzato



?????????????? ????????????



??????? ??????

https://bit.ly/Ticket-Maxischermo-derby2204



????? ?.??.??

?????? ??????

1??release(1/200)15€ drink+buffet

2??release(201/400)20€ drink+buffet

3??release(401/800)25€ drink+buffet

4??release(801/1000)25€ drink(no aperitivo)-Ingresso dalle 20.15



ALL'INGRESSO COMUNICA DI ESSERTI ACCREDITATO IN LISTA CUGINI



??Per gli accrediti e i non prenotati, il prezzo sarà determinato dalle vendite e non garantiremo l'ingresso in caso di esaurimento dei posti.



??????????

19.00-Apertura con accesso al buffet

20.45-Inizio primo tempo

21.30-Buffet di snack e pizzette

21.45-Inizio secondo tempo



?? Infoline +39 338 2724181