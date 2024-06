Maxischermo per Italia-Svizzera

Allestito un mega maxi schermo nel più bel giardino estivo di Milano, dove poter assistere alla partita, sorseggiando ottimi cocktail.

Sabato 29 Giugno 2024 dalle ore 17.30 oltre a degustare il nostro Royal buffet in aperitivo e divertirvi, farete un grande tifo alla nostra squadra del cuore.



Data e Ora:

Sabato 29 giugno ITALIA vs SVIZZERA [Grace Club Milano]

A seguire, incluso nel pacchetto, Dj set gratuito



Aperitivo dalle 17.30 a 15€ a persona con 1 drink oppure 20€ con 2 birre



L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia nella location invernale e climatizzata



Infoline e Prenotazioni 3516641431