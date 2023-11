"Medea, desír" allo spazio teatro 89

giovedì 30 novembre 2023, ore 20.30

Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, Milano



“Medea, desìr”



terzo appuntamento di Nessun confine - la stagione del padiglione 2023/2024



scrittura, regia e spazio scenico | Fabio Tolledi

con Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele, Anna Cinzia Villani

costumi | Donatella Sulis e Sacha Fumarola

grafica | Marina Colucci

organizzazione | Ivano Gorgoni



Il 30 novembre 2023 sarà in scena allo Spazio Teatro 89 lo spettacolo Medea, Desír della storica compagnia Astragàli Teatro, nell’ambito di Nessun confine, stagione curata e organizzata da Compagnia Carnevale con il patrocinio del Comune di Milano Municipio 7.



La compagnia salentina ci conduce attraverso una particolare riscrittura del mito di Medea: Medea è donna, straniera e selvaggia, creatura altra che resiste e ama. Ama al di là di ogni valore, al di là di ogni morale. Resiste e sfugge al potere, regina adolescente a cui tutto si può chiedere, depositaria di un sapere profondo e antico. La radice del suo nome, med, richiama la parola medicina. Il pharmakon che cura e avvelena. Che può salvare e uccidere. Radice del venenum, di qualcosa che trasforma e muta. Medea, scacciata e bandita dal potere, stigma della donna selvaggia, rivendica il solo orizzonte che incrina e mette in crisi il potere: il desiderio. Medea ama, Medea ama l’amore, Medea vive nel desiderio che prende e dona forma alla vita.





> Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce. Riconosciuta dal 1985 dal MIC come compagnia teatrale d'innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’UNESCO. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in 35 paesi in tutto il mondo, soprattutto in zone di conflitto. Ha realizzato allestimenti speciali in siti archeologici, beni naturalistici, architettonici, in capitali europee e mediterranee, ha partecipato ad importanti festival internazionali. Gestisce una residenza artistica presso l’ex Distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce dal 2018.



La stagione NESSUN CONFINE si compone di dieci appuntamenti da ottobre ad aprile di artisti e compagnie da tutta Italia, che portano in scena nuove drammaturgie, mai presentate nella loro forma definitiva a Milano. La stagione ha il patrocinio del Comune di Milano Municipio 7.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30



Info e biglietti intero 10 euro | ridotto 5 euro (under 25, over 65, tessera Padiglione, soci Coop Lombardia)



acquisto online su mailticket >

https://www.mailticket.it/spettacolo/24503/medea-des%c3%acr

e in biglietteria dalle ore 19.30 nei giorni di spettacolo



Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, Milano - M1 Bisceglie - bus 78 - M5 San Siro - bus 49 | info e prenotazioni compagniacarnevale@gmail.com - 348 0129127





