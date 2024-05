Meditazione con le campane tibetane

Quella con le campane tibetane è una seduta di profondo rilassamento in cui la mente del ricevente arriva al silenzio e alla pace totali.

Strumenti benefici di rilassamento, aiutano a sciogliere le tensioni, lo stress.



Il suono e le vibrazioni delle campane tibetane sono d’aiuto per entrare in stati di profondo rilassamento e meditazione.

Problemi di stress, ansia, insonnia e tutto ciò che è legato al sistema nervoso trova pace durante questa seduta che si pratica rimanendo sdraiati e avvolti da una coperta.



Molto piacevole, pacifico, sereno, il concerto di campane tibetane è ideale per tutti.