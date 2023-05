Mediterraneo. Neva bergemann

Dal 18 maggio al 16 giugno 2023, la galleria d’arte figurativa Arte in Salotto ospita nel proprio salotto in

Brera la prima personale in Italia di Neva Bergemann, artista statunitense che ha deciso di fare del

Mediterraneo la propria casa.



Affascinata dai panorami della Grecia, sua terra d'adozione, l'artista è ispirata da un elemento profondamente radicato nella cultura mediterranea: l’ulivo. Questo albero racchiude in sé l'impressione visiva e l’accezione simbolica: le sue forme, dettate da forti venti o lacerate da severi tagli, sono il prodotto della civiltà del nostro passato, i cui echi risuonano ancora nelle nostre coscienze. Apparso nei miti, nelle raffigurazioni e nelle tradizioni del Mediterraneo, l'olivo è da sempre un simbolo perpetuo di prosperità, fertilità e pace.



La mostra si compone di una ventina di disegni eseguiti con grafite annerita contrapposta ad un generoso sfondo bianco privo di elementi che permettano di contestualizzarlo geograficamente. Sottolineando una natura vigorosa e resiliente, gli ulivi si ergono stoici e forti sulla carta, eppure intrisi di grazia e vitalità, nutriti come sono da aria, terra e sole. Sebbene solitari in apparenza, un senso di comunità tra loro emerge quando vengono mostrati insieme.