Meet the media guru the artist: Chiara Luzzana

MEET the Media Guru The Artist è una rassegna ideata e curata da MEET. Il secondo incontro in programma si terrà martedì 29 giugno alle 18.30 presso il Theater di MEET con la partecipazione della Sound Designer internazionale Chiara Luzzana che presenterà l’installazione audio interattiva The Sound of Milano, per la cui realizzazione ha registrato più di 5700 suoni dell’intera città di Milano, uniti nella composizione di una colonna sonora. Un omaggio non solo alla città e all’importanza dell’ascolto, ma anche alla gestualità dello strumento musicale elettronico più antico: il theremin, conosciuto perché non prevede il contatto fisico dell’esecutore con lo strumento. L’artista non utilizza infatti strumenti musicali tradizionali, questo perché – in seguito ad un percorso musicale didascalico – ha deciso di stravolgere i canoni della notazione musicale classica per dedicarsi alla sperimentazione e al campionamento. L’artista da anni viaggia attraverso il mondo in solitaria munita di microfoni che adora costruire, attrezzatura video e uno zaino da oltre 20 kg. Ha una sola missione: trasformare i suoni, i rumori e le voci di ogni città, nella colonna sonora del mondo con il progetto THE SOUND OF CITY®. La bellezza di Milano – un nodo pulsante di vita, incontri e socialità – è presente anche alla Porta del Terminal 1 di Malpensa su un grande ledwall di oltre 12 metri grazie al progetto promosso da SEA e curato da MEET. NICE TO MEET YOU ha selezionato il meglio dell’arte digitale italiana e lo rende fruibile a chiunque transiti in aeroporto fino alla fine del 2022. Tra queste realtà, Chiara Luzzana ricopre un ruolo di rilievo in quanto è l’unica artista che rappresenta il suono, considerata tra i Sound Designer più innovativi e visionari. L’artista ha creato anche MEET The Symphony, la prima ed unica colonna sonora realizzata con il rumore, gli echi, i riverberi e il materiale dei nuovi spazi del building di MEET: attraverso una serie di registrazioni e campionature sonore del rumore puro, Chiara Luzzana ha creato una colonna sonora dedicata ai singoli “spazi” affinché essi potessero parlare. Ogni MEET dunque non sarà solo “visto”, ma anche ascoltato e interpretato come uno strumento musicale.