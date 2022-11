Meeting point: andy sheppard-marco tindiglia in concerto - Rosetum jazz festival

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al terzo concerto della quinta stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 8 concerti una volta al mese di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 18 novembre 2022

dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via e-mail a jazz@rosetum.it



Terzo appuntamento con

Meeting Point: Andy Sheppard, Marco Tindiglia:



Il duo dà vita a questo progetto che vuole essere un vero e proprio punto di incontro di personalità musicali e di luoghi dell’anima. Un viaggio

musicale che dalla Bristol del primo arriva alla Genova di secondo, mescolando nell’interplay jazzistico melodie, armonie e ritmi del Nord Europa e del

Mediterraneo, dei Caraibi e dell’India.

La collaborazione tra i due musicisti nasce nel 2011 in occasione del Festival Jazz in Laurino e si sviluppa nel corso degli anni sia durante numerosi workshop condotti insieme, sia in performance in diverse formazioni, dal duo al sestetto.

Durante il concerto Sheppard e Tindiglia alternano brani di propria composizione a momenti di improvvisazione estemporanea, in un continuo interplay che partendo dalla comune matrice jazz cerca di essere tanto libero di spaziare nei diversi generi musicali quanto rigoroso nel cercare una trama, un senso ed una direzione comune.







