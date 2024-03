Il 5, 6 e 7 Aprile 2024 arriva a Milano la prima edizione del MEGAPIXEL Festival, un progetto nato per valorizzare la scena creativa di Milano, attraverso un weekend ricco di performance, talk e workshop in diverse location in giro per la città.

Il MEGAPIXEL, organizzato da The Method, agenzia specializzata in strategie di comunicazione e campagne creative, sarà un festival diffuso, che si estenderà oltre i

confini tradizionali per valorizzare l'industria artistica di Milano.

Grazie all’esperienza e alla competenza dei due founder di The Method, Federico Mulas e Fabiola Miccone, gli spazi dei quartieri Ticinese, Nolo, Bullona e Città Studi diventeranno palcoscenici dinamici per un weekend ricco di laboratori, talk, proiezioni e performance. Gli eventi saranno gratuiti ma per garantire un’esperienza gradevole e formativa la registrazione a molte attività è obbligatoria.

Con il concetto di "Linfa creativa", il festival ha l'obiettivo di nutrire il pensiero artistico grazie all’analisi delle sue diverse sfumature, esplorando le innovazioni del settore,

dall’intelligenza artificiale alla modellazione 3D.



MEGAPIXEL: il festival diffuso per esplorare la creatività milanese

Di seguito l’elenco dei partecipanti confermati: una selezione

di studi creativi affermati e talenti emergenti.

Francesca Bagnaschi - Food Stylist

Giovanni Murolo - Book Designer

Daniele Desperati - Art Director

Dadomani Studio - Animazione e Stop Motion

Michele Garofali - DOP

Federica Beltrami - Motion Designer

Raffaele Amici - Motion Designer

Chiara Quadri - Fotografa

B612 - CGI e 3D Modelling

Mammafotogramma - Studio Creativo Multimediale



Eliana Casagrande - Floral Artist