Prosegue a Milano la tournée di Cecè Tripodo che giovedì 30 maggio alle ore 19.00 presso Ring55 (Via Pietrasanta 14, Milano) parteciperà a “Meglio Legale in concerto”, evento promosso da “Meglio Legale” e l’associazione radicale Enzo Tortora.



L’evento unirà il divertimento con informazioni e riflessioni sul perché la cannabis andrebbe legalizzata; tema centrale della battaglie dell’associazione “Meglio Legale”, che di recente ha indetto la campagna di raccolta firme “Io coltivo”, raccogliendo le firme necessarie per proporre una legge di iniziativa popolare che consentirebbe la coltivazione personale della cannabis.



In apertura ci sarà un quiz a tema cannabis condotto da Barbara Bonvicini, vice presidente di “Meglio Legale”.



Si proseguirà con la lettura di testimonianze sul tema, che apriranno il concerto di Cecè Tripodo, accompagnato da Giovanni Mazzoli alla tastiera, fisarmonica e sax.



L’evento è gratuito fino a esaurimento posti, consigliata la prenotazione al numero 02 5730 8954.



Cecè Tripodo classe 1996 inizia a fare musica a 16 anni in Irlanda. Tornato in Italia va a vivere ad Arezzo dove pubblica il suo primo disco “ Il Bivacco” (che sarà in vendita al concerto).



Nel 2017 Dopo una tournée in giro per l’Italia viene notato dallo stand up comedian e attore marchigiano Giorgio Montanini che lo chiama ad aprire i suoi spettacoli per due tournée nei più grandi club e teatri italiani.



Nel 2018 Cecè è il vincitore del premio “Fornaci in…canto”. Da lì comincia una tournée che dura fino al 2020 e che lo porta ad esibirsi anche oltre i confini italiani.



Nel 2022 ottiene un ruolo nella serie tv “Rumors” prodotta dal collettivo cinematografico di Arezzo Farrago e in uscita nel 2024 su una delle maggiori piattaforme di streaming.



Instagram: https://www.instagram.com/cecetripodo/



Spotify: https://open.spotify.com/artist/4T2WHW8twpDuYx3SDBFuKK?si=2kJGIYdBQiWtAIQfFPu5ZQ