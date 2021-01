Memi avitour

๐’๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ ๐ž๐ง๐ง๐š๐ข๐จ, ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ.๐ŸŽ๐ŸŽ ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ“.๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ข๐ง ๐๐ข๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐š๐ฆ๐ข๐ง๐ , ๐ฌ๐ข ๐ฌ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ ๐ž๐ซ๐šฬ€ ๐ฅ’๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ “๐Œ๐„๐Œ๐ˆ ๐€๐ฏ๐ข ๐“๐จ๐ฎ๐ซ”, ๐ฎ๐ง ๐ญ๐จ๐ฎ๐ซ ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐จ ๐ฏ๐ข๐ซ๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐š ๐๐ž๐ข ๐ฅ๐ฎ๐จ๐ ๐ก๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฆ๐ž๐ฆ๐จ๐ซ๐ข๐š ๐š ๐Œ๐ข๐ฅ๐š๐ง๐จ.

Una storica accompagnerà i partecipanti alla scoperta di alcuni luoghi della memoria a Milano; il racconto sarà accompagnato da quattro performance artistiche, teatrali e musicali per comunicare la memoria dei luoghi e trasmettere valori e storie. Tutte le performance sono state anticipate da iniziative laboratoriali “a distanza” (i MEMI Virtual Lab) volte a coinvolgere il pubblico nella fase preparatoria.



La partecipazione è gratuita.



๐๐š๐ซ๐ญ๐ž๐œ๐ข๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ง๐ง๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ’๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐Œ๐„๐Œ๐ˆ ๐€๐ฏ๐ข ๐“๐จ๐ฎ๐ซ:



- L’Associazione Teatro della Cooperativa con ๐€๐๐”๐ˆ๐‹๐„ ๐‘๐€๐๐ƒ๐€๐†๐ˆ๐„ – ๐œ๐ซ๐ž๐๐ž๐ซ๐ž ๐๐ข๐ฌ๐จ๐›๐›๐ž๐๐ข๐ซ๐ž ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ž dell’autore e interprete Alex Cendron, un racconto della nascita e della vita del gruppo delle Aquile Randagie, gruppo scout clandestino che era solito radunarsi presso la Loggia dei Mercanti.



- L’Associazione Minima Theatralia – Duperdu con ๐Œ๐”-๐Œ๐„-๐Œ๐ˆ: ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ข๐œ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐ฆ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐Œ๐ข๐ฅ๐š๐ง – ๐‚๐š๐ง๐ณ๐จ๐ง๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ง๐จ๐ง ๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐œ๐š๐ซ๐ž, quattro canzoni composte per narrare in musica la storia di quattro luoghi della memoria, Stazione Centrale, Loggia dei Mercanti, Carcere di San Vittore e Palazzo Carmagnola – Piccolo Teatro, integrando i racconti e i ricordi di chi quei luoghi li vive o li ha vissuti personalmente.



- Il duo Ravani & Urrazza con la performance artistica ๐๐จ๐ซ๐๐ฉ๐จ๐ฅ, che si basa sull’elaborazione di alcuni brevi scritti di persone deportate dal Binario 21 della Stazione Centrale.



- L’Associazione culturale Mirmica, con la performance ๐’๐š๐ง ๐•๐ข๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐ŸŽ๐Ÿ/๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ’๐Ÿ’: ๐ข ๐ง๐จ๐ฆ๐ข, ๐ฅ๐ž ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐ฏ๐จ๐œ๐ข, un’azione di coinvolgimento della rete cittadina volta a ricordare i nomi delle circa 600 persone di famiglia ebraica che quel giorno furono prelevate dal carcere di San Vittore per essere deportate nel campo di concentramento di Auschwitz.



Il MEMI Artistic Virtual Tour è un evento realizzato dall’Associazione Culturale Nuvolanove promosso con il contributo del Comune di Milano e con il supporto di Associazione Sui passi della Storia, Casa della Memoria e ANED Associazione Nazionale Ex Deportati.