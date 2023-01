Il Memoriale della Shoah di Milano aperto gratuitamente per tutti: come prenotare

Porte aperte. Il Memoriale della Shoah di Milano, per celebrare la Giornata della memoria, organizza due giornate di visite gratuite. Gli open day saranno giovedì 26, 10 alle 18, e venerdì 27 gennaio, dalle 10 alle 15.00. "L'accoglienza - ha fatto sapere il Memoriale di piazza Safra - sarà gestita da volontari e guide del Memoriale affiancate dai volontari della protezione civile, con il supporto di persone detenute a Bollate impegnate nell’ambito del progetto RestArt Bollate".

Gli ingressi saranno completamente gratuiti, ma i visitatori dovranno prenotare su TicketOne.

“Tornare a regime con le giornate di visita gratuita è una sfida che abbiamo voluto abbracciare: i due anni passati hanno portato tutti ad affrontare grosse sfide economiche, noi compresi, e la scelta di aprire gratuitamente proprio nei giorni con più richiesta (quelli attorno al Giorno della Memoria), potrebbe sembrare quasi incosciente. Dall’altra credo fortemente che la coscienza civile passi da luoghi come questo, e ho scelto quindi di fare in modo che chiunque voglia possa venire, al netto delle difficoltà che potrebbero fermarli. Sono certo che in quei due giorni ci sarà il riscontro di pubblico che ci farà dire che ne è valsa la pena", il commento di Roberto Jarach, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano.

“Siamo contenti di aver ripreso la collaborazione con Articolo 3: per noi rappresenta a pieno come intendiamo il lavoro di educazione al Memoriale. Da una parte un lavoro verso la popolazione carceraria, che così ha la possibilità di conoscere meglio questo luogo e la sua storia, e dall’altra un lavoro di educazione con il nostro pubblico, che viene sensibilizzato sui temi della giustizia riparativa", gli ha fatto eco Marco Vigevani, presidente comitato eventi Fondazione Memoriale della Shoah di Milano.

Non solo visite gratuite, però. Perché fino al 5 febbraio al Memoriale si può ammirare la mostra "100 Giusti dal mondo", che racconta le storie di uomini e donne che scelsero il contrario dell’indifferenza, tendendo una mano, anche a proprio rischio e pericolo. L'esposizione vede come protagonisti 14 disegni di Jean Blanchaert ed è stata realizzata in collaborazione con "Gariwo – La foresta dei Giusti e la Galleria l’Affiche".

Venerdì 27 invece, proprio nella Giornata della Memoria, alle 21 su Rai 1 Fabio Fazio condurrà una puntata speciale in diretta dal Memoriale, che racconterà in dialogo con Liliana Segre la deportazione della senatrice a vita milanese e della sua famiglia.