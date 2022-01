Le iniziative per la settimana della Memoria al Memoriale della Shoah

Prezzo non disponibile

Giovedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, tornano al Memoriale della Shoah di Milano gli Open Day aperti a tutti i cittadini interessati a scoprire questo luogo simbolo di una delle più grandi tragedie della storia recente, teatro delle deportazioni ad oggi rimasto intatto.

Le visite in presenza

Dalle 9.30 fino alle ore 20 si potranno effettuare visite in presenza sia guidate che libere. Per ciascuna tipologia di visita è obbligatoria la prenotazione sul sito nella pagina dedicata al Memoriale, in cui si può selezionare la fascia oraria desiderata. La visita è gratuita, fatto salvo il costo di gestione della prevendita TicketOne, pari a 1,50 €.

L’accoglienza verrà organizzata in collaborazione con persone detenute presso la 2° Casa di Reclusione di Milano Bollate nell’ambito del progetto RestART Bollate, a cura della Cooperativa Sociale Articolo 3, che dal 2002 svolge attività socio-educative, di supporto allo studio e formazione all’interno della Casa di Reclusione e interventi di sensibilizzazione della cittadinanza.

In seguito alla straordinaria partecipazione alle visite online organizzate lo scorso anno, con circa 30.00 accessi digitali, quest’anno Il Memoriale della Shoah apre le sue porte digitali, durante il corso della mattinata. Alle 11 in diretta sulla pagina Instagram della Fondazione, infatti, alcune tra le 30 guide del Memoriale saranno a disposizione degli spettatori per rispondere a domande e curiosità, creando così un dialogo con chi, da casa, vuole conoscere più da vicino il luogo simbolo della pagina più buia della storia di Milano e del nostro Paese.

È possibile seguire la diretta al link dedicato.

Come ogni anno, alle 20.30 al Conservatorio di Musica G.Verdi di Milano, si terrà il tradizionale concerto di commemorazione del XXI Giorno della Memoria, dal titolo: La musica proibita come strumento di Resistenza: Blues, Swing e Jazz. La musica sarà alternata a letture di Claudio Moneta e interventi di Claudio Ricordi e Luca Bragalini. L’ingresso è consentito previa registrazione all’indirizzo e-mail biglietteriachiostro@ consmilano.it.

Gli eventi on-line

Dal momento che la situazione pandemica limita la possibilità di organizzare incontri in presenza, il Memoriale della Shoah trasferisce online parte dei numerosi eventi in programma. Per tutto il mese di gennaio, infatti, le piattaforme social del Memoriale si trasformeranno in aule di dibattito e confronto aperte a tutti, guidati dalle riflessioni di autori, testimoni ed esperti che si impegnano ogni giorno nell’arte del ricordo.

Tra gli appuntamenti, si segnalano: lunedì 24 gennaio alle ore 18, in diretta Facebook, Giorgio Sacerdoti presenterà il suo ultimo volume "Diritto ed Ebraismo", in dialogo con Marco Vigevani, Presidente Comitato Eventi Memoriale della Shoah, Daniela Dawan, avvocato penalista e Consigliere della Suprema Corte di cassazione, e Piergaetano Marchetti, membro del comitato direttivo di CDEC e presidente della Fondazione Corriere della Sera.

Inoltre, Martedì 25 gennaio alle ore 18.30, presso il Memoriale della Shoah ci sarà la proiezione del documentario ideato da Matteo Marani e prodotto da Sky “1938: lo sport italiano contro gli ebrei". L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali di Roberto Jarach, Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, Federico Ferri, Direttore responsabile di Sky, Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Walker Meghnagi, Presidente della Comunità Ebraica di Milano, Martina Riva, Assessora allo Sport del Comune di Milano.?A seguito della visione, si avvierà un tavolo di confronto dal titolo “Lo sport come antidoto al razzismo” a cui parteciperanno Matteo Marani, Editorialista di Sky Sport, Angelica Vasile, Presidente Commissione Sport del Comune di Milano, Alessandro Costacurta, commentatore di Sky Sport, Marco Fichera, Presidente del Comitato Promotore delle Olimpiadi di Scherma Milano 2023, Daniele Nahum, Vicepresidente della Commissione Sicurezza e Inclusione Sociale del Comune di Milano e Alessandro Giungi, Presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi del Comune di Milano. Modera il giornalista Franco Vanni.

Giovedì 27 gennaio alle ore 16, l’autrice Donatella Di Cesare verrà intervistata in diretta Facebook da Marco Vigevani, in occasione della presentazione del suo nuovo libro dal titolo "Se Auschwitz è nulla". A seguire, domenica 30 gennaio, alle ore 15, Milena Santerini, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah, e Marilisa D’Amico, co-fondatrice del progetto Vox- Osservatorio italiano sui diritti, converseranno insieme sulle ultime tendenze in contrasto dell’odio.

È possibile seguire entrambi gli appuntamenti al seguente link dedicato.