A La casa di Meneghino in Cascina Cuccagna, nuovo spazio culturale creato dal burattinaio Valerio Saccà, sabato 6 aprile alle ore 16.00 e 17.30 e domenica 7 aprile, in doppia replica alle ore 11.00 e 15.00, va in scena lo spettacolo "Meneghino all'Inferno" di Valerio Saccà: proprio mentre la Cecca si lamenta con Meneghino, perché va sempre in osteria invece che lavorare, un giovane bussa alla porta. Il giovane è il commendator Ferravilla, che chiede aiuto al nostro eroe, perché ogni notte nel suo palazzo, il Diavolo compare intimandolo di cedergli l'anima. Una commedia popolare che tra diavoli e scheletri porterà Meneghino tra le fiamme dell'inferno!

Domenica pomeriggio, alle ore 16.30, i bambini e le bambine potranno partecipare al laboratorio I Burattini di carta.

All’interno de La casa del Meneghino è esposta la collezione permanente dei burattini della compagnia Burattini Aldrighi, composta di pezzi scolpiti da Valerio Saccà e da burattini realizzati dai grandi maestri della tradizione italiana. La casa di Meneghino è spazio dedicato alle famiglie; è la casa dei burattini del presente e del passato, un luogo da vivere nel quotidiano per scoprire Meneghino e il suo legame con la città di Milano.



Programma:

Sabato 6 aprile, ore 16.00 e 17.30 spettacolo Meneghino all'Inferno

Domenica 7 aprile, ore 11.00 e 15.00 spettacolo Meneghino all'Inferno; ore 16.30 laboratorio I Burattini in carta



Laboratorio: 8€

Spettacolo: 10€

Spettacolo family: tre biglietti 25€ / quattro biglietti 30€

Sconto del 10% su tutte le attività per i tesserati di Cascina Cuccagna





La casa del Meneghino si trova in Cascina Cuccagna, Via Privata Cuccagna 2/4, Milano