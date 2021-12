Mercatini di Natale 2021 a Milano: dove sono e cosa vendono

Manca sempre meno alla magia del Natale e, tra le luci che illuminano le vie del centro e le piste di pattinaggio, Milano è già pronta ad accogliere la festa più amata dai bambini.

A rendere il tutto ancora più emozionante ci pensano i mercatini di Natale, che dopo il lockdown dello scorso anno tornano in città più ricchi che mai, con vestiti, accessori, prodotti gastronomici e (tante) altre idee regalo da nascondere sotto l'albero.

Ecco allora, tutti i mercatini in città da non perdere:

- Mercatino in Duomo (1 dicembre - 6 gennaio): con oltre 65 chalet in legno e una 'casa di Babbo Natale', in piazza Duomo il Natale è davvero magico, tra oggetti di artigianato, abbigliamento e specialità regionali da gustare e regalare.

- Mercatino ai Bagni Misteriosi (4 dicembre - 16 gennaio): le piscine più conosciute dai milanesi si trasformano in un elegante chalet di montagna dal sapore rétro, un vero e proprio villaggio dedicato al Natale. Il mercatino, con oltre 80 espositori, è il luogo giusto per acquistare prodotti artigianali, abbigliamento vintage e oggetti di design.

- Le Pulci Pettinate (19 dicembre): il mercatino a Nolo, uno dei quartieri emergenti in città, vende artigianato, vin brulè e dolci di Natale per uno shopping all'insegna del buon gusto.

- Il Villaggio delle Meraviglie (20 novembre - 9 gennaio): tra alberi illuminati, la casa degli Elfi e uno speciale mercatino di Natale, il Villaggio delle Meraviglie in Porta Venezia è la meta ideale per comprare i regali per parenti e amici, e respirare l'atmosfera più magica dell'anno.