Mercatini, laboratori e una speciale pista di pattinaggio: il Natale arriva ai Bagni Misteriosi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il natale arriva anche ai Bagni Misteriosi, che per l'occasione si vestono d’inverno e si trasformano in un elegante chalet di montagna dedicato in particolare ai bambini e alle loro famiglie. Un luogo unico dall’atmosfera incantata, resa ancora più magica da un grande albero di Natale e dalla patinoire galleggiante sulla piscina.

In esterno sarà allestito un dehors riscaldato con vista piscina, dove Gud Milano servirà il suo speciale menu invernale.

Le attività per famiglie

Tra le attività dedicate alle famiglie e ai bambini laboratori creativi, spettacoli, animazioni e il Bim Bum Brunch alla domenica.

Non solo: anche quest’anno in programma due weekend di mercatini di Natale: Flug Market i Distratti, 10-11 Dicembre, e Wunder Mrkt, 17-18 Dicembre.