Piste di pattinaggio e mercatini: al Centro di Arese arriva la magia del Natale

Dal 20 Novembre al 6 Gennaio, al Centro di Arese arriva la magia del Natale. Il mall s'illumina infatti della calda luce delle splendide luminarie dando inizio al periodo più festoso dell’anno, ricco di appuntamenti e intrattenimento per tutti.

Un Natale speciale

È il Natale della ripartenza, e Il Centro, il mall che ha segnato l’inizio dell’era 2.0 dei centri commerciali in Italia, tra luminarie, addobbi, mercatini e tanti tipi di intrattenimento a tema, si prepara ad accogliere tutti i clienti in un’atmosfera gioiosa e calorosa.

Tutto ha inizio dal 20 Novembre con l’accensione delle luminarie in galleria e, di certo, non può mancare l’albero addobbato che sarà l’indiscusso protagonista di piazza Primark con i suoi 13 metri di altezza.

Tra piste di pattinaggio e giostre

Da quel giorno, inoltre, fare shopping in galleria vuol dire anche avere l’occasione di divertirsi con le tante attrazioni allestite:

- Pista di patinaggio. In occasione dell’accensione delle suggestive luminarie, e fino al 6 Gennaio 2022, presso l’area eventi del mall al primo piano, ci si potrà divertire sul ghiaccio con la tanto attesa pista di pattinaggio. 350mq di ghiaccio naturale a disposizione di tutti i pattinatori, dai più esperti a chi è alle prime armi. 10 tutor pinguini e orsetti, veglieranno su tutti con una particolare attenzione per i più piccoli.

- Ruota panoramica. Una delle tante novità del Natale 2021, si trova presso l’ingresso 1 esterno (fronte Viridea), fino al 6 Gennaio 2022, con i suoi 22mt di altezza regalerà grandi emozioni a chi si accomoderà in uno delle 16 vetture da 4 persone ciascuna. Un panorama mozzafiato che, soprattutto al crepuscolo, regalerà uno scenario di luci natalizie di tutta l’area per foto e selfie indimenticabili.

- Giostra carosello con cavalli. Un'attrazione, dedicata soprattutto ai bambini, presente nei luna park e nelle grandi aree all'aperto di tutto il mondo. Collocata presso l’ingresso 1 esterno (fronte Viridea), fino al 6 Gennaio 2022 farà da sfondo a tanti pomeriggi festanti di tutti i bambini che vorranno fare un giro in groppa a uno dei tanti cavalli per provare uno dei divertimenti più antichi e affascinanti che si conoscano, anche perché si potrà scegliere di accomodarsi anche sul cigno o all’interno di una grande tazza.

Il mercatino di Natale

Infine, uno speciale mercatino di Natale, con 14 casette in legno con tanti prodotti artigianali da provare e regalare come confetture, biscotti, borse, foulard, addobbi natalizi ed essenze profumate, pantofole guanti, formaggi, miele, pelletteria. E non solo! C’è anche la parte gourmet con frittelle, crepes e cioccolata da gustare ancora caldi! Il mercatino si trova presso l’ingresso 1 esterno (fronte Viridea) e durerà fino al 9 Gennaio 2022.