Un weekend all'insegna dell'artigianato con il ritorno del Sabato di Lambrate

Indirizzo non disponibile

Il weekend del 16 e 17 marzo ripartono i mercati dell’artigianato curati da Redroom a Milano.

Per l'occasione, sabato 16 torna Il Sabato di Lambrate (in via Conte Rosso) e domenica 17 torna il Red Bazar sul Naviglio (Alzaia Naviglio Pavese).

I due mercatini

Il primo market dell’anno sarà quindi sabato 16 marzo a Lambrate, con la "Festa Matta di Primavera", con ben 70 espositori.

Si prosegue poi, domenica 17, con il Red Bazar sul Naviglio, sul Naviglio Pavese. Ad accogliere i visitatori,

un colorato market su strada dedicato al fatto a mano di qualità, con oltre 60 artigiani e illustratori selezionati

che trasformeranno l’Alzaia del Naviglio Pavese in una mostra mercato a cielo aperto.