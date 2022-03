MERCATINO al CHIOSTRO di Primavera XIV edizione!

Piccolo antiquariato, Biancheria, Vintage e Curiosità.

Per raccogliere fondi per il “Progetto Lavorativo” del Borgo in Città Onlus,

Associazione che affronta la problematica della reintegrazione sociale di soggetti affetti da disagio psichico.

1 – 3 Aprile 2022 dalle 12 alle 18, Lunedì 4 Aprile dalle 10 alle 13

nel Chiostro del Monastero S. Maria Bianca della Misericordia,



mercatinoalchiostro@gmail.com