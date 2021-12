Torna il Mercato della solidarietà di Exodus

Dopo un anno di stop causa pandemia, torna il tanto atteso “Mercato della Solidarietà” di don Mazzi, in una nuova formula e nuova location, in linea con una tradizione che si rinnova ormai da 21 anni.

L’evento si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 dicembre – dalle ore 9.00 alle 20.00 –nello store CVG Gold – viale della Fonte Lunga – Assago (M2 Milanofiori Nord), che ospiterà l’evento all’interno dei suoi spazi nel pieno rispetto delle normative covid. Appuntamento imperdibile per gli affezionati e non solo, sarà l’occasione per festeggiare insieme il Natale che sta arrivando: “Chi viene a trovarci nel nostro Spazio sceglie di sostenere i progetti e le attività di Exodus con un gesto di valore… tanti piccoli gesti di valore che assieme ci permettono di stare accanto ogni giorno a tanti ragazzi fragili e alle loro famiglie.”

Nel “Mercato della Solidarietà 2021” si potranno trovare tante idee regalo alternative per tutti i gusti e per tutte le età: accessori e capi di abbigliamento, giocattoli, confezioni e cesti natalizi di prodotti alimentari… donati da tante Aziende Amiche che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Questi gli appuntamenti che si svolgeranno nel corso del Mercato della Solidarietà 2021: - venerdì 10 dicembre alle ore 14.30 - inaugurazione ufficiale alla presenza di don Antonio Mazzi e della Vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo; - sabato 11 dicembre, per tutto il pomeriggio, gli inviati di “Striscia la Notizia” e i dj radiofonici delle più importanti emittenti nazionali saranno i “commessi speciali” del Mercato della Solidarietà. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle numerose attività in Italia e all’estero della Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi.