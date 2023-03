Fiori, terrazzi e giardini: a Milano arriva la nuova edizione di Flora et Decora

Dal 14 al al 16 aprile a Milano, nella bellissima cornice di CityLife, torna Flora et Decora, la manifestazione floreale che da anni è diventata un evento di punta della primavera milanese.

Quest’anno si festeggiano i dieci anni dalla fondazione e la quindicesima edizione della manifestazione dedicata al florovivaismo con la presenza di aziende che coltivano direttamente le varietà presentate, i prodotti artigianali più originali per la decorazione di casa, giardino e persona, senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche.

La nuova edizione

L’edizione primaverile 2023 di Flora et Decora vedrà oltre 80 espositori, provenienti da varie regioni, suddivisi nelle ormai classiche tre sezioni della mostra. E’ confermata anche per questa edizione la Garden School, con un programma che quest'anno invita ancora di più i cittadini a valorizzare e incoraggiare la biodiversità urbana sposando un approccio "nature positive", secondo le raccomandazioni della recente COP 15.

Le lezioni pratiche, di una durata di 45 minuti ciascuna, prevedono spazio per le domande da parte dei partecipanti. La Garden School è curata e condotta da Gaetano Zoccali, giornalista professionista, consulente sui temi del verde, dell’ambiente e della sostenibilità. Gaetano Zoccali e gli altri relatori sono disponibili per interviste anche telefoniche prima o durante la manifestazione.

Programma della Garden School

Di seguito il programma della Garden School:

- Sabato 15 aprile 2023

Ore 11, Giardinaggio “circolare”: giardini e orti produttivi secondo natura con il metodo del cumulo e con il riciclo degli scarti. A cura di Pio Rossi, dottore forestale, coordinatore didattico e responsabile dell’orto sperimentale della Scuola Agraria del Parco di Monza.

Ore 12, Terrazzi d’autore. Impariamo a progettare e a mantenere un balcone lussureggiante con un ricercato effetto giungla. A cura di Fabio Bedini, in arte Fabio Giardiniere, autore dei più sofisticati roof garden del capoluogo lombardo e collezionista di design.

Ore 15, Entomologi in erba: costruiamo con i nostri bambini un hotel per insetti, per ospitare in balcone api solitarie e altri piccoli ospiti utili per l’ecosistema urbano. A cura di Jonathan Gallesi, educatore e perito agrario, co-fondatore del nido e scuola d’infanzia Il giardino delle birbe di Parma.

Ore 16, La fabbrica dell’humus, l’oro nero per fiori e ortaggi. Curiosità e consigli per il lombricompostaggio in balcone. A cura di Gaia Lombardi, titolare della lombricoltura La terra di Gaia a Magliano de’ Marsi (AQ).

Ore 17, Tutti i colori della natura: introduzione alle piante coloranti del nostro territorio e presentazione dell’Orto Tintorio di Milano. A cura di Emanuela Venturi, fondatrice del brand di moda sostenibile MeDeA e dell'associazione MeDeA Tinge, nonché ideatrice del nuovo Orto Tintorio di Milano.

- Domenica 16 aprile 2023

Ore 11, Dieci piante highlander a prova di cambiamento climatico. Scegliamo insieme le specie più resistenti per iniziare un giardino o un balcone in città andando “a colpo sicuro”. A cura di Gabriele Betti, dottore agronomo di AVR S.p.A.

Ore 12 Spazio bonsai: tutto sui micro-alberi da balcone e sulla loro manutenzione, per impreziosire gli spazi esterni con queste opere d’arte vivente. A cura di Marco Maern, esperto di bonsai del plant center Dimensione Verde di Buscate (MI).

Ore 15, Davanzali con effetto giardino: prepariamo insieme cassettine ad alta biodiversità per ravvivare le finestre combinando piante perenni e annuali. A cura di Simone Nigra e Andrea De Paoli, titolari del vivaio specializzato in piante da foglia e da fiore per bordure eclettiche Gardenesque, a Monteu da Po (To).

Ore 16, Chi ben comincia è già a metà dell’opera: come scegliere e piantare un arbusto o un albero. A cura di Stefano Lorenzi dell’Associazione Arboricoltori, divulgatore di SIA Società Italiana di Arboricoltura e istruttore di tree-climbing.

Ore 17, Desert style in balcone: tutto sui cactus “no frost”, per creare composizioni succulente a bassa manutenzione anche al Nord. A cura di Cipriano De Vito, collezionista di cactacee e titolare del vivaio Desert Style di Camporosso.

Informazioni utili

L'ingresso alla manifestazione è gratuito.