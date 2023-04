Fiori e Arte sul Naviglio a Gaggiano

Da sabato 22 a martedì 25 aprile, a Gaggiano si terrà la 1° edizione di Fiori e Arte sul Naviglio, mostra mercato di piante e fiori, arte e artigianato artistico, prodotti naturali, enogastronomia selezionata, laboratori didattici ed intrattenimenti, street food in collaborazione con l'associazione Iperbole.

La fiera

Si terrà sulla via Gozzadini, splendido angolo gaggianese che si affaccia sul Naviglio Grande: vi aspettiamo numerosi per scoprire Gaggiano e tutto ciò che offre, con ristoranti, pizzerie ed esercizi commerciali pronti ad accogliere tutti i visitatori.

Per maggiori informazioni, per aderire alla manifestazione sia come espositori sia per condividere menù o eventi legati alla manifestazione contattate il 347.4009542.