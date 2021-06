A Buccinasco torna il famoso Mercatino di Forte dei Marmi

Domenica 27 giugno a Buccinasco torna il Mercatino di Forte dei Marmi. Dopo la sosta forzata, è il primo grande ritorno dello shopping del Forte in provincia di Milano. Nell’abituale via Emilia, per l’intera giornata, a partire dalle 8 del mattino sarà possibile scorpire capi e accessori del "Versilia Style".

L'evento

L’evento che, grazie alle misure previste, si svolgerà in tutta sicurezza offrirà a residenti e non la consueta e rinomata proposta commerciale. Tantissimi nuovi arrivi estivi fra abbigliamento di tendenza, calzature, borse ed altri accessori. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia di alto livello. Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour divenuto così celebre.

Domenica 27 giugno, da non perdere lo shopping “200% Forte dei Marmi” a Buccinasco, convinti che, come sempre, questo evento possa aiutare anche le attività commerciali del posto, creando un’affluenza di pubblico utile per tutti.

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook.

