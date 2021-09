Il Sabato di Lambrate torna con un nuovo mercatino e artisti di strada

In particolare, durante la giornata si terranno i seguenti eventi:

- Red Bazar e Piazzetta Illustrata, area market con oltre 60 artigiani e illustratori selezionati (dalle 10 alle 19)

- Yoga sciamanico, pratica mattutina gratuita aperta a tutti: sequenze lente, semplici e divertenti finalizzate al dialogo interiore in connessione con gli animali e gli elementi della natura. Con Cristina Maria Ferrari.

- Ricamo pop, workshop di ricamo moderno creativo per adulti aperto a tutti, soprattutto ai principianti. A cura di Serena Scuderi aka Cappelloabombetta (ore 15 • su prenotazione: irene@redroomstore.com • strumenti inclusi • è possibile portare un capo da personalizzare)

- Capoeira per tutti, lezione/evento per adulti (ore 12.30) e per bambini e ragazzi (ore 15.30) con giochi, musica e arti marziali alla scoperta della capoeira attraverso i bambini/ragazzi del progetto "Capoeira per tutti", progetto di inclusione bambini e ragazzi con e senza disabilità (in piazza)

- Yogalibro, originale lezione partecipata di yoga per bambini con posizioni ispirate agli animali presenti nelle storie raccontate e cantate dal vivo, a cura di La Civetta e altre storie e Maddalena Colombo (ore 16.30 in piazza)